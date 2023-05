Toppmöte i allsvenskan när BK Häcken gästade Piteå.

Då dröjde det bara 14 minuter innan supertalangen Rosa Kafaji drog till med ett vackert mål.

Hon lyfte först upp bollen över sig själv sedan chipp-sköt hon in bollen i det bortre krysset.

Men Kafaji var inte klar där. Bara fyra minuter senare vek hon in med högerfoten, siktade, och drog till med en riktig kanon från lång distans. Bollen dundrade in i mål via ribban och Häcken hade en tvåmålsledning.

– Kan man inte ha en plats till henne i en VM-trupp, säger experten Pär Lagerström i Viaplay.

Matchen pågår.