Två nya coronafall i Premier League

Premier League står i startblocket och många väntar ivrigt på att världens mest tittade fotbollsliga ska sparka igång efter coronauppehållet. I går kväll kommunicerade ligan i ett pressmeddelande att ytterligare två fall av coronaviruset har upptäckts bland de 996 spelare och klubbanställda som nu har testats under en andra testomgång. Detta efter att en första testrunda visade på sex fall, däribland tre fall i Watford.

– Spelare eller klubbanställda som har testat positivt kommer att isoleras under en sjudagarsperiod, skriver ligan i ett uttalande.

”Project restart” är beteckningen för Premier Leagues arbete med att återgå till spel och man hoppas att kunna spela matcher i juni, utan att några specifika datum ännu spikats. Nya testrundor är planerade under början på nästa vecka. Under onsdagen kommer alla 20 klubbar mötas för att bestämma vare sig man kan gå vidare till fas två av uppstartsarbetet och tillåta full kroppskontakt under träning.