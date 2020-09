Umeåspelare vittnar om rasistiska påhopp: Han säger ”jävla zigenare”

Umeå förlorade bortamötet med Halmstad med 4-0. I intervjun efter matchen berättat Deniz Yaldir om en match med mycket känslor och heta situationen. Och hur han blivit utsatt för rasistiska påhopp.

– Vid något läge när jag kommer sent på deras spelare och då kommer en spelare och säger ”jävla zigenare”. Sedan säger han ”du hörde rätt”. Det tycker jag är under all kritik, det var väldigt upprörande. Det är helt oacceptabelt.

Det rör sig om en situation med drygt 20 minuter kvar att spela, där Yaldir tacklar omkull en Halmstadsspelare. Det går tydligt att höra i Dplays sändning att någon säger ”jävla zigenare”. Därefter utbryter en het ordväxling mellan flera spelare och Yaldir är snabbt framme och påpekar för domaren vad han blivit utsatt för. Inga åtgärder vidtogs dock under matchens gång.