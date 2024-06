Det var i andra halvlek som Barnabas Varga blev liggande efter en kollision. Det var otäcka bilder och han fördes senare till sjukhus där det har konstaterats att han ska opereras för flera brutna ben i ansiktet och att han har drabbats av en hjärnskakning.

Lagkaptenen Dominik Szoboszlai var en av de första som var framme vid Varga. Han tyckte att det dröjde för länge innan båren kom in för att föra spelaren av planen.

Han sprang själv och hjälpte till att bära in båren på planen.

– Det var hemskt att se. Jag förstår inte hur protokollgrejen fungerar, att ambulanspersonalen inte får springa in eller ta in båren. Jag tror hela vår bänk försökte få in så mycket ambulanspersonal som möjligt och jag drog in båren för protokoll spelar ingen roll i en sådan här situation, säger han.

Szoboszlai hyllade Varga efter matchen genom att ta på hans tröja då segern firades.

Den tidigare elitdomaren och SVT:s expert Jonas Eriksson förklarar varför det kan ta lite tid innan ambulanspersonal kommer in på planen.

– Det handlar om att få ut kommunikationen. Innan bänken får koll på hur allvarligt det är tar det ett litet tag innan de reagerar. Spelarna ser säkert hur avsvimmad Varga är i det här läget.

Förbundskapten Marco Rossi var inne på samma sak.

– Det jag hörde av spelarna var att Barnabas såg ut att vara medvetslös så alla blev jätteoroliga över det. Och också oroliga över att ambulanspersonalen kom lite sent, men de insåg säkert inte att det var en farlig situation, säger han.

Ungern vann matchen mot Skottland med 1-0 efter ett avgörande på tilläggstid.