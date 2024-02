Djurgårdens mittfältare har varit en stor snackis under januarimånad. Under natten mot fredag, när transferfönstret stängde, rapporterade transferjournalisten Fabrizio Romano samt The Athletic att Bergvall valt att nobba Barcelona för Tottenham.

En av anledningarna att övergången dröjde till i natt var att Bergvall i dag, den 2 februari, fyller 18 år vilket gör det enklare för klubben att skriva ett längre kontrakt.

Nu väntar läkarundersökning i London under fredagen för att färdigställa övergången som ska kosta klubben drygt 113 miljoner kronor, plus framtida bonusar.

Enligt Romano ska Dejan Kulusevski som spelar i klubben spelat en roll i Bergvalls val.