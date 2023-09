Åttondeplacerade Norrköping tog emot ett Uppsala som ligger på nedflyttningskval och som inte vunnit i damallsvenskan sedan 21 maj.

Efter en händelsefattig inledning tog Norrköping kommandot i matchen. Ett IFK som kom till spel med flera spelare borta, som dragits med förkylningar på spelare som Wilme Leidhammar, Ebba Handfast och nyförvärvet Svea Rahnberg.

Men efter halvtimmen spelad kunde hemmalaget spräcka målnollan när man fick en hörna och efter en tilltrasslad situation nådde bollen kanadensiskan Shannon Woeller som inte gjorde några misstag.

Uppsala med drömmål

I 54:e minuten kom tvåan. My Cato tog sig enkelt förbi Thindra Mattsson och spelade in till Chelsie Dawber som satte tvåan från straffområdeslinjen. Uppsala bet sig in i matchen och i matchminut 79 kom reduceringen, och det var ett snyggt sådant. Frisparken av Matilda Kristell letade sig hela vägen till Taryn Ries som på volley dundrade in bollen i nättaket bakom Sofia Hjern i hemmamålet.

Men närmare än så kom inte Uppsala, som är kvar på negativ kvalplats. Norrköping bröt en dyster svit, segern var den första på hemmaplan sedan 23 april.

– Jag är helt jävla slut efter den här värmen men det är oerhört skönt med tre poäng och att vi typ säkrat kontraktet nu, säger Norrköpings Irma Cajlakovic till Viaplay.