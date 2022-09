Frågan om VAR splittrar. I måndagens Fotbollsstudion menade SVT Sports expert Daniel Nannskog att VAR borde implementeras i allsvenskan, medan krönikören Therese Strömberg inte ser en framtid för videodomarsystemet.

Verktyget har använts i många europeiska ligor – och nu närmar sig ett avgörande kring införandet även inom svensk elitfotboll.

Beslutet ligger på Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) bord efter att representantskapet, bestående av Elitfotboll Dam (EFD), Föreningen Svensk Elitfotboll (Sef) samt de olika distrikten, gett dem mandatet att driva frågan.

SvFF kommer under oktober månad att skicka ut information till just representantskapet, som sedan får lämna in synpunkter innan ett beslut fattas.

Stort motstånd bland de allsvenska lagen

Sedan tidigare hade åtta klubbar beslutat att vara emot införande av VAR. SVT Sport har gjort en rundringning till resterande åtta klubbar. Av dem har ytterligare två klubbar vid sina medlemsmöten beslutat att aktivt ta ställning emot VAR vilket innebär att 10 av 16 allsvenska klubbar nu motarbetar ett införande.

En av klubbarna som ännu inte bestämt sig är BK Häcken.

– Våra medlemmar har inte tagit något beslut än men vi vet att det diskuteras bland supportrarna, säger Malin Fahlén, vice klubbchef.

SvFF ska skicka ut information

I ett mejl till SVT Sport skriver SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson att de kommer ta hänsyn till vad deras medlemmar säger.

”Vårt representantskap, där föreningarna utser sina representanter, har i demokratisk ordning gett förbundsstyrelsen ett mandat att fatta beslut i frågan och vi kommer självklart att lyssna på våra medlemmar. Det är bland annat därför vi skickar ut aktuell information i oktober månad”, skriver han.

”Ett eventuellt införande kan tidigast ske till säsongen 2024. Det tar ett år att implementera teknik, genomföra utbildningar mm”.

”En demokrati tar även upp obekväma frågor”

Mats Enquist ser positivt på upplägget, och förutsätter att SvFF väger in klubbarnas åsikter.

– Jag utgår ifrån att SvFF väger in det i sitt beslut. Det positiva med det här upplägget är att alla kommer få sin röst hörd. En riktig demokrati tar upp även obekväma frågor, säger han.

– Nu kommer frågan om VAR ta fart igen. Det blir en höst med mycket debatt.

KLIPP: Frågan om VAR-granskning splittrar Fotbollsstudion: