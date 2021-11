För att säkra ett allsvenskt kontrakt under söndagskvällen behövde Varberg plocka på sig poäng när AIK kom på besök. Men gästerna, som å sin sida slåss om ett SM-guld, var laget som drog det längsta strået och knep alla tre pinnar.

Ett nickmål av Nabil Bahoui i den andra halvleken fällde avgörandet.

– Det känns bra. Det är en trea och vi kom hit för det. Det får se ut som det ser ut, säger segerskytten till Discovery+.

– Det är ett steg framåt i offensiven.

Målvaktsbyte direkt

Varberg fick en konstig start på matchen när målvakten Stojan Lukic tvingades till byte efter tre minuters spel på grund av en känning i vaden. In kom Philip Mårtensson.

AIK var sedan laget som inledningsvis tog kommandot och lyckades skapa två farliga chanser. Nicolas Stefanelli fick dubbla lägen att ge de till dagen vitklädda ledningen – men missade.

Det tog ett tag för hemmalaget att komma in i matchen men efter en halvtimmes spel fick Robin Simovic med sig bollen i straffområdet och träffade stolpen med ett hårt avslut. Inget mål den gången.

”Tredje gången gillt”

I 54:e minuten fick Nabil Bahoui sedan ett gyllene läge att ge gästerna ett ledningsmål, men prickade ribban med ett tungt skott.

Bara minuter senare fick AIK-spelaren revanschera sig. Ett inlägg hittade in till Bahoui som via pannan skickade in det nämnda 1-0-målet som innebar seger för de svartgula.

– Jag hade två chanser innan att göra mål, men det blev tredje gången gillt får man säga.

Målet är AIK:s första på tre raka matcher på bortaplan. Det är också lagets första bortaseger sedan den 16 augusti. Betydelsefullt, menar Bahoui.

– Det är skönt för laget. Hemma är vi hur säkra som helst och vi behöver få med oss det på bortaplan.

Under matchen drog bortalagets Sebastian Larsson på sig ett gult kort, vilket innebär att han är avstängd i nästa omgång.

AIK ställs mot Elfsborg i härnäst och Varberg gäster Djurgården.