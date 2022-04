Förra säsongen gjorde Varberg 14 mål på fasta situationer, något som bara Malmö FF, AIK, Elfsborg och Häcken kunde toppa. Och det är uppenbart att det blir ett vapen för hallänningarna också 2022.

Dessutom spetsat med ett brasilianskt nyförvärv.

För på påskafton visade nye Eliton Júnior att han har en högerfot som kan leverera både på hörna och frispark. I en tät match som den mot Gif Sundsvall fällde det faktiskt hela avgörandet.

I den åttonde minuten slog 24-åringen först en välriktad hörna mot lagkamraten Oliver Stanisics panna, men fick ändå se bollen studsa tillbaka ut mot hörnflaggan. Brasilianen gav sig dock inte utan tog några steg in i planen och skickade in bollen på nytt, och nu gick det desto bättre. Stanisic fick tån på bollen och styrde in 1–0 till Varberg.

Jublet fick vänta

När Gif Sundsvalls Daniel Stensson slet tag i Tashreeq Matthews i den 24:e minuten fick Eliton Júnior en ny chans att visa upp sin fina bollträff, den här gången genom en frispark från ett prima inläggsläge. Brasilianen hittade precis rätt yta, men Sundsvalls målvakt Andreas Andersson såg ut att vara på tårna när han kom ut för att boxa i väg bollen. Men det blev inte bättre än att den damp ner framför Simon Karlsson Adjei som kunde lyfta in 2–0 i ett övergivet hemmamål.

Hemmajublet fick dock vänta några minuter, innan domaren kunde slå fast att det var ett regelrätt mål.

-Det var otroligt skönt, man blev lite orolig när domaren tvekade lite först. Jag vet inte riktigt vad det var de tvekade på, jag tror inte att jag gjorde något fel, säger målskytten Simon Karlsson Adjej till Discovery+.

Den andra halvleken var av det sömnigare slaget, och ett uddlöst Gif Sundsvall hade ytterst svårt att komma till några vassa farligheter. Frustrationen hos gästerna personifierades i slutminuterna av amerikanen Joe Corona, som först kapade en motståndare och i nästa sekund drämde upp bollen på läktaren. Det gav två gula kort, en för varje förseelse, och Coronas första allsvenska match från start slutade på botbänken.

”Minst dåligt i dag”

Själva matchen slutade med en 2–0-seger till Varberg.

-Vi är väl det laget som är minst dåligt i dag, och vi är lite bättre på fasta situationer, där vi vinner matchen, säger Varbergs Joakim Lindner till Discovery+.

-Det är en trygghet att kunna trycka dit den på fasta. Gör man det så får man x antal gratismål per säsong. Det är ett skönt kvitto att det funkar.

För Gif Sundsvall har återkomsten till allsvenskan börjat tungt. Lördagens förlust var den tredje raka på lika många matcher. Dessutom har säsongsstarten störts av tumultet kring inlånade målvakten Oscar Linnér, som fick lämna klubben sedan han uttalat sig kritiskt efter att ha blivit bänkad i premiären.

-Det är en besvikelse att vi inte tillåter oss att vara med och tävla i de här matcherna. Målen vi släpper in känns onödiga, säger Gif Sundsvalls tränare Henrik Åhnstrand till Discovery+.