– Jag blev upprörd. Det är inte okej att skrika könsord på stan varför ska det vara okej på en fotbollsplan? Jag accepterar inte det, säger hon till SVT Sport.

Under lördagens cupmatch (som Vittsjö vann med 5-0) borta mot IFK Göteborg vittnade Vittsjöspelarna om att de under matchens gång konstant fick ta emot misogyna glåpord och könsord. Både Linda Sällström och Hanna Ekengren valde att problematisera detta i separata inlägg på Instagram. Tonen blev enligt Sällström värre och värre och eskalerade under andra halvlek.

– Jag frågade domarna om de hörde och om det fanns något de kunde göra men de kunde inte göra något under matchen, berättade dem. Däremot ska de kolla på det efter, berättar Sällström.

Efter matchen valde Sällström ensam att kliva fram mot IFK Göteborgs fans och markera:

– Det blev ingen dialog, de blev provocerade och det skreks åt båda hållen och så viftade de men en supporterflagga i ansiktet på mig och då tog jag tag i den. För mig var det viktigt att markera.

Var du inte rädd när du gick fram där?

– Nej det tänkte jag inte på. Jag var mest förbannad och besviken, jag tänkte inte att de kanske kunde hoppat över och då hade nog någon ingripit.

”Jag hade kunnat vara lugnare”

Hur känner du kring det dagen efter, när känslorna lagt sig. Ångrar du att du fick fram?

– Jag hade gått fram till dem alla dagar i veckan. Bevittnar jag något sådant kommer jag att ingripa. Jag accepterar det inte. Men visst; jag hade kunnat vara lugnare.

Upplever du att detta är ett generellt problem?

– Inte av den här kalibern. Detta var grovt, nått utöver det vanliga. De som säger att man ska kunna ta skit under en match men nånstans går en gräns och den överstegs i dag.

Håkan Mild sa i en intervju med Aftonbladet att han inte hört något olämpligt själv men att det är oacceptabelt att ni känner så – vad tänker du om det?

– Det känns konstigt att han inte hört något men det är viktigt att han tar avstånd. Att det är något de inte stödjer.