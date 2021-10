Sparkas efter anklagelser om sexuella övergrepp

The Athletic har pratat med ett dussintal spelare som täcker in samtliga lag Paul Riley har coachat sedan 2010.

Bilden som målas upp är att tränaren utövat maktmissbruk, kommenterat spelares vikt och ställt intima frågor om deras sexuella läggning.

De flesta vittnesmål är anonyma, men två spelare träder fram med namn: Sinead Farrelly och Meleana Shim. Och det är också deras anklagelser som är de mest allvarliga.

Riley motsätter sig anklagelserna

Farrelly, som spelat under Paul Riley i flera omgångar för olika klubbar, berättar i The Athletic hur tränaren ska ha utnyttjat sin ställning för att bland annat tvinga till sig sex. Något som i efterhand fått henne att må väldigt dåligt psykiskt.

I granskningen bemöter Paul Riley anklagelserna i ett mejlsvar till The Ahtletic. Han skriver att ”en majoritet av anklagelserna är helt osanna” och att han aldrig har haft sex med, eller gjort sexuella närmanden mot, dessa spelare.

Svenska fotbollsagenten: bara hört positiva saker

Svenska fotbollsagenten Michael Kallbäck har två klienter som har spelat under Paul Riley. Julia Spetsmark, som tillhörde klubben North Carolina Courage under 2019 och Elizabeth Addo som spelade för samma klubb så sent som 2020, innan hon värvades till damallsvenska Djurgården.

– De spelare vi har haft där har bara haft positiva saker att säga om honom (Paul Riley) som tränare, både Addo och Spetsmark. Så det har aldrig varit några problem överhuvudtaget från vår sida. Det utesluter såklart inte att de här sakerna har hänt, men de spelare vi har haft där har alltså inte haft några problem överhuvudtaget, säger Michael Kallbäck till SVT Sport.

Sparkas med omedelbar verkan

Under torsdagen amerikansk tid meddelade North Carolina Courage att klubben inte längre har förstroende för Paul Riley. I samma veva meddelade US Soccer, amerikanska fotbollsförbundet, att de drar in den 58-årige coachens tränarlicens.

”North Carolina Courage avskedar huvudtränaren Paul Riley, med omedelbar verkan, i ljuset av dagens rapportering innehållande mycket allvarliga anklagelser”, skriver NWSL-klubben i ett uttalande.