Zlatan inför derbyt: ”Milan mot Inter är hetast”

Barcelona – Real Madrid: 1-0

29 november 2009

Andra halvlek hann knappt börja förrän Pep Guardiola bytte in Ibrahimovic. Fyra minuter senare mötte Zlatan ett Dani Alves-inlägg med vänstern och 100 000 åskådare på Camp Nou brast ut i glädjevrål. Målet blev matchens enda och vid slutsignal stod Zlatan i stormens öga och bara höjde knytnäven. Sedan knöt han skorna snarare än att jubla över att ha avgjort världens största klubblagsmatch.

Milan – Inter: 1-0

14 november 2010

Tillbaka i Milano, men inte i Inter. I stället valde Zlatan lokalkonkurrenten Milan och när det vankades ”derby della Madoninna” fick han första och sista ordet. Ibrahimovic smällde in en straff framför Inters Curva Nord efter bara fem minuter och sträckte ut armarna i en segergest. Även här blev han matchens ende målskytt. När sejouren i Milan summerades hade han vunnit Serie A:s skytteliga – den ende som gjort det i två olika klubbar.

LA Galaxy – Los Angeles FC: 4-3

31 mars 2018

Knäskadan kunde ha satt punkt för karriären, men Zlatan ville annat. I sin ligadebut, derbyt mot Los Angeles FC, hoppade han in vid ställningen 1-3 och med 20 minuter kvar. Publiken som skanderat hans namn trodde inte sina ögon när han hamrade in en halvvolley från 35 meter och avslutade med att nicka in 4-3 på tilläggstid. Fansen krävde något speciellt. Han gav dem Zlatan.