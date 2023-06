Det näst sista loppet under torsdagskvällen Diamond League-gala i Oslo bjöd på rejäl underhållning. 1 500 meter för herrar stod för dörren där Andreas Almgren ställdes mot bland andra Jakob Ingebrigtsen.

Världsårsbästa inför loppet låg på 3.31,47 av Timothy Cheruiyot. Den tiden blev krossad. Hela åtta löpare sprang in på tider under 3.30. Andreas Almgren sprang in på en tolfte plats och slog svenskt rekord med tiden 3.32,00. Och Almgren själv kände av den stenhårda konkurrensen:

– Det gick fort därframme. Jag fick bara hänga i så gott det gick. Det här är jag inte van vid, säger 28-åringen till C More efter loppet.

Texten uppdateras