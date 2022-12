Duplantis har ett otroligt framgångsrikt år bakom sig där han vunnit VM-guld inomhus, EM-guld utomhus och VM-guld utomhus. Där han även förbättrade sitt världsrekord som nu ligger på 6,21 meter.

– Det var inte bara viktigt för mig att höja ribban några gånger, utan jag gick in i ett år med VM både ute och inne. Och det var de två titlarna jag inte hade sedan tidigare. Så jag ringade in det i kalendern som de två viktigaste grejerna för mig. Att gå in till VM och slå världsrekordet, jag kan inte klaga på det, säger Duplantis.

– Jag tror jag kan hoppa högre än vad jag gjort. Jag vill hoppa högre än vad folk tror är möjligt.

På damsidan blev det Sydney McLaughlin, USA, som fick ta emot priset. 400m häck-löparen slog världsrekordet två gånger om på distansen och tog VM-guld på distansen samt VM-guld på 4x400m.

– Jag skulle beskriva 2022 för mig med att det är otroligt. Drömmar kan gå i uppfyllelse. Allt vi siktade på lyckades vi med, säger McLaughlin till Internationella friidrottsförbundet.