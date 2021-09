Årsbästa för Lovisa Lindh – som kvalade in till VM och Diamond League-final

Lovisa Lindh petades under uppmärksammade former från Tokyo-OS, trots att hon hade kvalat in internationellt.

Lindh riktade då hård kritik mot Sveriges olympiska kommitté, och har sedan dess visat bättre och bättre form.

Klarat VM-kvalgräns

I kväll, i Bryssels Diamond League-tävling, slog hon till med sitt bästa 800 meters-lopp i år. Lindh sprang i mål på tiden 1.59,49. Det innebar att hon klarat kvalgränsen till VM i Eugene nästa år, och kvalat in till nästa veckas Diamond League-finaler.

– Jättekul, säger hon till Sportkanalen.

– Det var sån himla stämning här, så kul att springa inför den här publiken.