Charlotta Fougberg: ”Trötthet – det är ju inget farligt”

Aldrig tidigare har Charlotta Fougberg sprungit ett maraton men just nu satsar den svenska löparen på att kvala in till VM i just maraton. För att lyckas med det måste hon springa på två timmar och 28 minuter – eller snabbare.

– Du hinner tänka så väldigt mycket mer än på korta distanser. Du måste vara mentalt starkare, säger hon till SVT Sport.

Tidigare har Fougberg tävlat på 3000 meter hinder och hon medger att det finns en viss nervositet inför den betydligt längre distansen.

– Att bli trött och hur det kommer kännas är nervöst. Men som min löparkollega Björn sa, trötthet är ju inget farligt utan det är bara att köra på. Jag vill nästan uppleva den där tröttheten, säger Fougberg.

