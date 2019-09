Fougberg nära tårar efter vännens kollaps

Värmen i Doha har varit var en snackis inför friidrotts-VM. Under damernas maraton i natt avbröt 28 av 60 löpare. En av dem som fick avbryta loppet var svenskan Cecilia Norrbom, som fördes bort i rullstol och tvingades uppsöka läkarvård.

Vännen och kollegan Charlotta Fougberg slutförde loppet och blev bästa svenska på en 18:e-plats. När Fougberg får höra att Norrbom tvingades bryta och söka läkarvård blir hon känslosam.

– Det är jättetråkigt. Jag, Johanna och Cissi har hängt ihop bra. Det är jättetråkigt att höra att hon inte fullföljde och att hon inte mår bra, säger Fougberg till SVT Sport.

– Man försöker slå bort värmen under tiden. Alla där ute är kollegor och mina vänner. Ingen av oss önskar att någon ska falla ihop. Det är tråkigt att det blir så. I dag var det bara att komma i mål.

Är det vettigt att tävla under sådana här förhållanden?

– Nej, det är inte vettigt. inte när så många faller ihop.

– Det är inte humant att springa under sådana här förutsättningar. Det är tufft att springa en mara som det är. Jag förstår inte riktigt varför vi ska springa en mara. Alla banlöpare för aircon. Löser de det där kunde de lösa det åt oss. Eller satt maran i ett annat land.

Lugnande besked från Norrbom

Norrbom kunde efter loppet ge lugnande besked.

– Nu är det helt okej, nu har jag återhämtat mig. Jag vet inte vad jag ska säga. Ingen kommer att förstå som inte var här och sprang själv.

Vad minns du av händelsen?

– Det såg säkert värre ut än vad det var. Jag orkade inte hålla upp kroppen. Knäna började skaka försökte ta mig framåt, till slut gick det inte. Jag var inte medvetslös, jag tog bara helt slut.

Var du rädd?

– Inte rädd rädd, men det var obehagbligt. Jag kände mer att det gick inte. Jag gjorde allt jag kunde.

Skulle tävlingen ha genomförts?

– Såhär i efterhand säger jag nej. Jag kommer aldrig springa i det här klimatet. Det var för tufft i dag. De yttre faktorerna speglar inte den fysiska formen.

– Jag såg inte så många som föll ihop under loppet, men när jag kom in i sjuktältet var alla britsar fulla och folk låg och skakade. Det kom in en, jag tror hon var kanadensiska, hon såg nästan död ut. Hon var medvetslös och fick dropp. Det såg hemskt ut.