Här är svenska truppen till Finnkampen

Herrar:

100 m: Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad, Thomas Jones 01 IFK Växjö, Austin Hamilton 97 Malmö AI

200 m: Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad, Anders Pihlblad 98 Örgryte IS, Desmond Rogo 96 Upsala IF

400 m: Carl Bengtström 00 Örgryte IS, Nick Ekelund Arenander 89 Malmö AI, Emil Johansson 02 Turebergs FK

800 m: Andreas Kramer 97 Ullevi FK, Alexander Lundskog 96 Ullevi FK, Erik Martinsson 96 Upsala IF

1 500 m: Johan Rogestedt 93 Stenungsunds FI, Samuel Pihlström 01 Hälle IF, Abubakar Abdullahi 99 Malmö AI

5 000 m: Andreas Almgren 95 Turebergs FK, Emil Danielsson 97 Spårvägens FK, Omar Ismail 00 Högby IF

10 000 m Jonas Leandersson 90 IF Göta Karlstad, Olle Ahlberg 97 Hälle IF, Suldan Hassan 98 Ullevi FK

3 000 m: H Vidar Johansson 96 Sävedalens AIK, Simon Sundström 98 IFK Lidingö, Axel Djurberg 99 Hässelby SK

110 m h: Max Hrelja 98 Malmö AI, Jonathan Holm 94 Hammarby IF, Fredrick Ekholm 94 IFK Lidingö

400 m h: Carl Bengtström 00 Örgryte IS, Johan Claesson 01 IFK Växjö, Viktor Bondesson 98 Malmö AI

Höjd: Fabian Delryd 96 Täby IS, Oskar Lundqvist 97 Upsala IF, Arvid Ryberg 98 IF Göta Karlstad

Stav: Armand Duplantis 99 Upsala IF, Robin Jacobsson 98 Ullevi FK, Micael Fagö 1994 IFK Växjö

Längd: Thobias Montler 96 Malmö AI, Andreas Carlsson 95 IK Ymer, Jonatan Hirsh 98 Örgryte IS

Tresteg: Gabriel Wallmark 02 Örgryte IS, Erik Ehrlin 90 Hammarby IF, Isak Persson 95 Örgryte IS

Kula: Wictor Petersson 98 Malmö AI, Viktor Gardenkrans 95 Upsala IF, Jesper Arbinge 97 Spårvägens FK

Diskus: Daniel Ståhl 92 Spårvägens FK, Simon Pettersson 94 Hässelby SK, Jakob Gardenkrans 97 Upsala IF

Slägga: Ragnar Carlsson 00 Hässelby SK, Oscar Vestlund 93 IF Göta Karlstad, Mattias Lindberg 90 Skellefteå AIK

Spjut: Kim Amb 90 Bålsta IK, Jakob Samuelsson 98 Hässelby SK, Sebastian Thörngren 93 IFK Växjö

Trekamp: Fredrik Samuelsson 95 Hässelby SK, Andreas Gustafsson 97 Upsala IF, Rasmus Elfgaard 94 Högby IF

10 000 m gång: Perseus Karlström 90 Eskilstuna FI, Remo Karlström 88 Eskilstuna FI, Christer Svensson 69 Växjö AIS

Damer:

100 m: Julia Henriksson 00 IFK Helsingborg, Daniella Busk 93 Malmö AI, Wilma Rosenquist 01 Malmö AI

200 m: Elvira Tanderud 04 Ullevi FK, Moa Hjelmer 90 Spårvägens FK, Lisa Lilja 96 Ullevi FK

400 m: Moa Hjelmer 90 Spårvägens FK, Sandra Knezevic 92 Hässelby SK, Lova Perman 03 IF Göta Karlstad

800 m: Lovisa Lindh 91 Ullevi FK, Wilma Nielsen 01 Göteborgs KIK, Yolanda Ngarambe 91 Turebergs FK

1 500 m: Yolanda Ngarambe 91 Turebergs FK, Hanna Hermansson 89 Turebergs FK, Lovisa Lindh 91 Ullevi FK

5 000 m: Meraf Bahta 89 Hälle IF, Sara Christiansson 97 Sävedalens AIK, Samrawit Mengsteab 90 Hälle IF

10 000 m: (Tjejmilen) Meraf Bahta 89 Hälle IF, Sarah Lahti 95 Hässelby SK, Carolina Wikström 93 Roslagens LK

3 000 m: H Linn Söderholm 96 Sävedalens AIK, Emilia Lillemo 00 Täby IS, Caroline Högardh 92 Hässelby SK

100 m h: Julia Wennersten 01 IK Ymer, Hanna Palmqvist 96 Mölndals AIK, Amanda Hansson 99 Hässelby SK

400 m h: Moa Granat 04 Vallentuna FK, Hanna Karlsson 03 IF Göta Karlstad, Ebba Svantesson 97 Upsala IF

Höjd: Erika Kinsey 88 Trångsvikens IF, Bianca Salming 98 Turebergs FK, Sofie Skoog 90 IF Göta Karlstad

Stav: Michaela Meijer 93 Örgryte IS, Linnea Jönsson 99 IFK Helsingborg, Gabriella Jönsson 01 IFK Helsingborg

Längd: Khaddi Sagnia 94 Ullevi FK, Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF, Kaiza Karlén 98 IF Göta Karlstad

Tresteg: Rebecka Abrahamsson 94 Örgryte IS, Malin Otterling Marmbrandt 85 Västerås FK, Madeleine Nilsson 91 Gefle IF

Kula: Fanny Roos 95 Malmö AI, Sara Lennman 96 Spårvägens FK, Frida Åkerström 90 Hässelby SK

Diskus: Emma Ljungberg 94 Spårvägens FK, Vanessa Kamga 98 Upsala IF, Mathilda Eriksson 98 Malmö AI

Slägga: Tracey Andersson 84 Ullevi FK, Grete Ahlberg 98 Hammarby IF, Sara Forssell 00 Motala AIF

Spjut: Matilda Elfgaard 92 IFK Växjö, Carolin Näslund 98 IF Göta Karlstad, Elisabeth Lithell 90 KFUM Örebro

Trekamp: Bianca Salming 98 Turebergs FK, Amanda Holmberg 98 Hässelby SK, Sophie Reid 02 IK Ymer

5 000 m gång: Monica Svensson 78 Växjö AIS, Helena Sandmer 92 SK Svängen, Ellinor Hogrell 68 Mälarhöjdens IK