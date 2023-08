Män:

100 m: Simon Plesse 02 Upsala IF, Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad, William Thor 00 Strands IF

200 m: Emil Johansson 02 Turebergs FK, Linus Pihl 03 IK Lerum FI, Henrik Larsson 99 IF Göta Karlstad

400 m: Marcus Tornée 98 Örgryte IS, Emil Johansson 02 Turebergs, FK Kasper Kadestål 99 Malmö AI

800 m: Victor Wahlgren 02 Mölndals AIK Alexander Lundskog 96 Ullevi FK Samuel Pihlström 01 Hälle IF

1 500 m: Jonathan Grahn 04 Mölndals AIK, Samuel Pihlström 01 Hälle IF, Emil Danielsson 97 Spårvägens FK

5 000 m: Simon Sundström 98 IFK Lidingö, Jonas Glans 91 Malmö AI, Andreas Almgren 95 Turebergs FK

10 000 m: Mohammadreza Abootorabi 89 Keep Up RC, Emil Millan de la Oliva 01 Eskilstuna FI, Oliver Löfqvist 98 Spårvägens FK

3 000 m: H Miguel Palm 98 Hässelby SK, Axel Djurberg 99 Hässelby SK, Emil Blomberg 92 Hässelby SK

110 m H: Joel Bengtsson 99 Malmö AI, Max Hrelja 98 Malmö AI, Anton Levin 92 Malmö AI

400 m H: Viktor Bondesson 98 Malmö AI, Carl Bengtström 00 Örgryte IS, Karl Wållgren 01 Örgryte IS

Höjd: Joakim Wadstein 00 Mölndals AIK, Fabian Delryd 96 Täby IS, Melwin Lycke Holm 04 Kils AIK

Stav: Armand Duplantis 99 Upsala IF, William Asker 04 Örgryte IS, Linus Jönsson 05 Tjalve FIF

Längd: Erik Johansson 01 Ullevi FK, Joakim Hellbratt 03 Huddinge AIS, Thobias Montler 96 Ullevi FK

Tresteg: Erik Ehrlin 90 Hammarby IF, Jesper Hellström 95 Hässelby SK, Gabriel Wallmark 02 Örgryte IS

Kula: Jesper Ahlin 03 Turebergs SK, Jesper Arbinge 97 Spårvägens FK, Wictor Petersson 94 Malmö AI

Diskus: Jesper Ahlin 03 Turebergs SK, Simon Pettersson 94 Hässelby FK, Daniel Ståhl 92 Spårvägens FK

Slägga: Alfons Haals 02 Västerås FK, Karl Ludvik 02 Turebergs FK, Ragnar Carlsson 00 Hässelby SK

Spjut: Theodor Thor 93 Eskilstuna FI, Jakob Rahm 02 Sävedalens AIK, Jakob Samuelsson 98 Hässelby SK

Trekamp: Gabriel Heen 95 Hässelby SK, Marcus Nilsson 91 Högby IF, Elliot Duvert 03 Hässelby SK

4x100 m: Simon Plesse 02 Upsala IF, William Thor 00 Strands IF, Linus Pihl 03 IK Lerum FI Jean-Christian Zirignon 95 Malmö AI

4x400 m Emil Johansson 02 Turebergs FK, Marcus Tornée Örgryte IS, Kasper Kadestål 99 Malmö AI, Mattias Waernulf 02 Västerås FK

10 000 m gång: Birger Fält 68 Mälarhöjdens FK, Christer Svensson 69 Växjö AIS, Perseus Karlström 90 Eskilstuna FI

Kvinnor

100 m: Ida Staafgård 03 Malmö AI, Julia Henriksson 00 Malmö AI, Filippa Sivnert 01 Malmö AI

200 m: Josefin Nilsson 94 Kalmar SK, Julia Henriksson 00 Malmö AI, Nora Lindahl 04 Hässelby SK

400 m: Josephine Risberg Thoor 95, Malmö AI Lisa Lilja 96 Örgryte IS, Linnéa Frobe 98 Täby IS

800 m: Julia Nielsen 01 Örgryte IS, Hanna Hermansson 89 Turebergs FK, Wilma Nielsen 01 Örgryte IS

1 500 m: Wilma Nielsen 01 Örgryte IS, Yolanda Ngarambe 91, Turebergs FK Hanna Hermansson 89 Turebergs FK

5 000 m: Olivia Weslien 97 IF Göta Karlstad, Carolina Johnsson 96 Linköpings GIF, Sarah Lahti 95 Hässelby SK

10 km väg: Johanna Larsson 93 Örgryte IS, Carolina Wikström 93 Upsala IF, Sarah Lahti 95 Hässelby SK

3 000 m H: Linn Söderholm 96 Sävedalens AIK, Julia Samuelsson 99 Högby IF, Emilia Lillemo 00 Täby IS

100 m: H Elin Lindeblad 95 IFK Växjö, Johanna Carlsson 94 Malmö AI, Hanna Palmqvist 96 Mölndals AIK

400 m: H Hanna Karlsson 03 IF Göta Karlstad, Moa Granat 04 Vallentuna FK, Ebba Svantesson 97 Upsala IF

Höjd: Louise Ekman 97 Gefle IF, Engla Nilsson 05 Örgryte IS, Ellen Ekholm 96 Ullevi FK

Stav: Hanna Jansson 95 IFK Göteborg, Sara Winberg 04 Täby IS, Michaela Meijer 03 Örgryte IS

Längd: Jenny Lestander 98 Örgryte IS, Tilde Johansson 01 Falkenbergs IK, Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF

Tresteg: Rebecka Abrahamsson 94 Örgryte IS, Maja Åskag 02 Råby-Rekarne FIF, Emelie Nyman Wänseth 98 Östersunds GIF

Kula: Frida Åkerström 90 Hässelby SK, Sara Lennman 96 Spårvägens FK, Fanny Roos 95 Malmö AI

Diskus: Emma Ljungberg 94 Spårvägens FK, Vanessa Kamga 98 Hässelby SK, Caisa-Marie Lindfors 00 Upsala IF

Slägga: Thea Löfman 03 Malmö AI, Rebecka Hallerth 96 Spårvägens FK, Grete Ahlberg 98 Hammarby IF

Spjut: Carolin Näslund 98 IF Göta, Karlstad Matilda Elfgaard 92 IFK Växjö, Beatrice Lantz 97 Hässelby SK

Trekamp: Sophie Reid 02 IK Ymer, Erika Wärff 00 Malmö AI, Lovisa Karlsson 00 Högby IF

4x100 m: Julia Henriksson 00 Malmö AI, Filippa Sivnert 01 Malmö AI, Nora Lindahl 04 Hässelby SK, Ida Staafgård 03 Malmö AI

4x400 m: Lisa Lilja 96 Örgryte IS, Moa Granat 04 Vallentuna FK, Linnéa Frobe 98 Täby IS, Jonna Claesson 00 Spårvägens SK

5 000 m gång: Monica Svensson 78 Växjö AIS, Linda-Louise Köld-Johansson 02 SK Svängen, Wilma Falk 01 SK Svängen