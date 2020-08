Hoppet om Finnkampen lever

Så sent som under tisdagen sade Stefan Olsson, generalsekreterare i friidrottsförbundet, att ett svar möjligen skulle komma under torsdagen. Då lutade det åt att Finnkampen skulle komma att ställas in, på grund av de restriktioner som Finland har mot svenskar som reser in i landet.

Beskedet som Svenska friidrottsförbundet fått är att det fortfarande arbetas på att genomföra landskampen 5-6 september, skriver man i ett pressmeddelande. Den finländska regeringen ska under de närmaste dagar utreda hur flera större arrangemang som påverkas av gränsrestriktioner ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

”Väldigt positivt”

Finländska friidrottsförbundet meddelar att besked väntas i början av nästa vecka.

– Vi ser det naturligtvis väldigt positivt att drömmen om Finnkampen 2020 fortfarande lever. Det här visar också på vilken status Finnkampen som evenemang har i båda länderna”, säger friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers i ett pressmeddelande.

