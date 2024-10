I somras gjorde Julia Henriksson OS-debut och även om hon på 200 meter blev utslagen i semifinalen åkte hon hem från Paris med ett nytt svenskt rekord. Det var Linda Haglunds tid 22,82 från 1979 som efter 45 år fick se sig slaget med 3 hundradelar.

Men det rekordet levde bara i någon vecka innan 24-åringen själv slog det igen, denna gång med en hel tiondel. När vi nu stängt böckerna för säsongen 2024 lyder det nya svenska rekordet 22,69 sekunder.

– Hon har verkligen varit en förebild för oss alla, säger Julia Henriksson om Linda Haglund.

Hör Julia Henriksson berätta om Linda Haglund i rekordet i klippet ovan.

Haglund gick bort när Henriksson bara var 15 år och de hann aldrig träffas, men under den gångna säsongen har många velat prata med Julia om Linda, berätta hon.

Siktet inställt på nästa rekord

Men än har Haglund kvar det svenska rekordet på 100 meter, 11,16 sekunder. Under en tävling i Grekland i maj var Henriksson 3 hundradelar ifrån. Under samma månad sprang hon på under 11 sekunder, men tiden räknas inte som rekord eftersom medvinden var för stark.

Även om Henriksson i första hand ser sig som en 200-meterslöpare har hon nu ögonen på även 100-metersrekordet.

Kan du lova att du kommer att ta det?

– Jag är säker på att jag kommer ta det.