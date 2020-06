Lidingöloppet. Foto: Bildbyrån

Lidingöloppets lösning: Starttider under en månad

Lidingöloppet ställs inte in helt. För att undvika folksamlingar kan löparna istället själva välja när de vill starta – under en hel månads tid. Tidtagningen sköter löparna själva.

– Folk får ta tid själva med antingen en gps-klocka eller en mobil med gps. Sedan rapporterar man in det till oss, säger generalsekreterare Cecilia Gyldén till SVT Sport.

I augusti kommer alla anmälda löpare att få en länk för att boka in en slottid under vilken man vill starta. Starttiderna kommer att vara från den 15 september och en månad framåt. – Vi kommer att ha 30-minutersslottar med 30 personer per slott. Det kommer inte heller att vara ett startskott utan man startar under sin slott, säger Gyldén. De senaste slottarna kommer att vara kring 17 varje dag under en månads tid. Om man inte vill eller kan ta sig till Lidingö under månaden kan man springa sin sträcka hemma och rapportera in tiden, men då hamnar man i en annan resultatlista. De som ställer upp i Lidingöloppet kan välja mellan att springa 10, 15 eller 30 kilometer.