Herrarnas längd: 8,25 meter. Damernas längd: 6,85 meter. Herrarnas höjd: 2,32 meter. Det är några av de väldigt tuffa kvalgränserna till VM i Budapest nästa år som nyligen har publicerats.

Längdhopparen Thobias Montler, som tog EM-silver i mästerskapet i München som avslutades igår, har ett personbästa som är två centimeter över VM-kvalgränsen. Han tycker att gränsen är lite väl tuff.

– Jag tycker att det är okej att de har en hög gräns, men den är lite väl hög just nu. Man kunde väl ha stannat runt 8,20 så man hade fått med några stycken till, säger han.

De tuffa kvalgränserna kommer att göra att färre kvalar in på det sättet och därmed blir det fler som går via det internationella friidrottsförbundets rankning. Om man kvalar in via rankning så får man beskedet mycket senare då kvalperioden slutar först den 30 juli nästa år.

– Det är en negativ grej, om man själv blir drabbad. Man vill ju lägga säsongsplaneringen med tävlingar och liknande ganska tidigt. Och om man inte klarar gränsen så blir man ju uttagen senare. Det har ju påverkan på upplägg och planering, säger Montler.

Han tror inte att det ska bli ett problem för honom ändå.

– Om man öppnar säsongen lite sämre så får man börja jobba på. Då kan det helt klart påverka mig. Men om jag öppnar som jag brukar så ska det inte vara några problem. Då kommer jag ändå vara med på Diamond League och så, säger han.

Montler har två tävlingar kvar den här säsongen – Finnkampen och Diamond League-finalen i Zürich. Det gäller att ladda om efter en sommar med både VM och EM.

– Man börjar känna att kroppen stänger av sig lite mer och mer hela tiden, säger Montler.