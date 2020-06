New York Marathon och Berlin Marathon ställs in

Tävlingen skulle ha arrangerats den 1 november, men i dag meddelade alltså arrangörerna att de, tillsammans med borgmästarens stab, tagit beslutet att ställa in loppet, som i fjol lockade 53 640 deltagare.

Anledningen är coronavirusets framfart.

– Även om maraton-tävlingen är ett ikoniskt och älskat evenemang i vår ståd, så applåderar jag arrangörerna för att de sätter hälsan och säkerheten för våra åskådare och löpare först, säger borgmästaren Bill de Blasio på tävlingens hemsida.

”En stor besvikelse”

Årets upplaga av loppet skulle ha varit det 50:e.

– Att ställa in årets New York Marathon är en stor besvikelse för alla involverade, men det stod efter ett tag klart att vi behövde ta det ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv, säger arrangöreren New York Road Runners vd Michael Capiraso.

Även Berlin Marathon, som var planerat till den 27 april, ställs in. Redan i april kom beskedet att det inte skulle gå att avgöra loppet som planerat, men i dag kom alltså beskedet att det ställs in helt.

”Trots att vi har försökt så pass hårt som vi har gjort, är det för tillfället inte möjligt att organisera Berlin Marathon med den vanliga Berlin-charmen. Underhållning, glädje, hälsa och framgång är attribut som karaktäriserar Berlin Marathon, men vi kan inte garantera allt detta just nu”, skriver arrangörerna på lopets hemsida, och fortsätter:

”Er hälsa, liksom allas vår hälsa, är vår främsta prioritet. Därför, och med de lagar som gäller i samhället just nu, så kommer inte Berlin Marathon kunna arrangeras den 26-27 september 2020. Vi kan även konstatera, efter noggranna överväganden och diverse diskussioner – även med myndigheterna – att det inte heller kommer vara möjligt att anordna evenemanget senare detta år”.

