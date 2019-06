Sahlesilassie vann maran – krossade banrekordet

Herrar

1) Nigussie Sahlesilassie, Etiopien, 2.10.10,

2) Tafese Delegen, do, 2.11.40,

3) Gilbert Kollum Yegon, Kenya, 2.11,58,

4) Mathew Kipsaat, do, 2.12.47,

5) Shadrack Kipkogey, do, 2.13.44,

6) Adhanom Abraha, Eskilstuna, 2.16.48,

7) Sisay Yazew, Etiopien, 2.17.09,

8) Dominic Kimwetich Kangor, Kenya, 2.18.32,

9) Jonah Chesum, do, 2.18.38,

10) Ebba Tulu Chala, Huddinge, 2.20.30.

Damer

1) Aberash Fayesa, Etiopien, 2.33.38,

2) Haruka Yamaguchi, Japan, 2.34.04,

3) Mikaela Larsson, Spårvägen, 3.36.32,

4) Johanna Bäcklund, Runacademy, 2.39.08,

5) Hanna Lindholm, Huddinge, 2.41.31,

6) Lisa Ring, Nocout, 2.43.03,

7) Carolina Wikström, Roslagen, 2.43.05,

8) Katherina Wood, Storbritannien, 2.43.41,

9) Ellen Persson, Högby, 2.43.57,

10) Yoshiko Sakamoto, Japan, 2.44.30.