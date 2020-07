Samuel Russom vann SM i halvmarathon

På den blöta banan i Anderstorp siktade löparstjärnan Mustafa ”Musse” Mohamed på att skriva historia. Men han fick nöja sig med tredje plats i SM i halvmaraton.

IS Göta-löparen Russom – som sprang i den omtalade ”superskon” – avgjorde loppet sent. Och vann med fem sekunder före Samuel Tsegay, Hälle IF och tolv före Mohamed, som blev trea.

En seger för ”Musse” hade inneburit hans 26:e SM-guld i karriären – fler än någon annan – men trots att han höll sig i täten under hela loppet kunde han inte svara på Russoms ryck på slutet.

Det svenska rekordet i halvmaraton är 1.01.17, satt av Napoleon Solomon i Barcelona förra året.

Fougberg vann igen

Fjolårsmästarinnan Charlotta Fougberg vann damklassen. Ullevilöparen behövde en timme, 16 minuter och 51 sekunder på sig för att ta sig från start till mål. Linnéa Sennström, Hässelby, blev tvåa på 1.17.07. Trea blev Charlotte Andersson, Umeå, 1.17,20.