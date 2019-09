Ståhls diskus stoppades – kan lämna protest

– Vi har lämnat in en förfrågan om att få en second opinion som kommer att följas upp under kvällen, säger förbundets kommunikationsansvariga Hillevi Thor till SVT Sport.

Daniel Ståhl har använt samma diskus under hela säsongen och inte haft något problem med att få den godkänd i någon av IAAF:s tävlingar. Men när Ståhls diskus skulle vägas och kontrolleras inför fredagens kval godkändes den inte.

– Då bedömde den här domaren att den var lite skadad i ringen. Vi tyckte att det var lite konstigt eftersom han har använt den i alla IAAF:s tävlingar, säger förbundskapten Karin Torneklint till SVT Sport.

Spela Därför klagar Sverige på beslutet

Det svenska teamet kommer nu att försöka få till ett andra yttrande inför finalen som avgörs på måndag kväll. Om diskusen inte blir godkänd kan det svenska lägret komma att lämna in en officiell protest.

Lånad diskus eller inte. Daniel Ståhl ser ut att kunna leverera även där. Efter ett övertramp i sitt första kast, som såg ut att vara i närheten av 70 meter klarade Ståhl kvalgränsen med marginal när hans andra kast landade på 67,88.

Oavsett om det blir final med favoritdiskusen eller en lånad kommer knappast resultaten hänga på det.

– Det är väl mer en skön känsla, att man vet att man har en diskus man trivs med, säger Torneklint.