Se situationen i spelaren ovan.

George Mills, Storbritannien, var inblandad i situationen. Flera löpare föll till marken innan de tog sig upp och joggade i mål.

Efter målgång uppstod ett bråk mellan Mills och fransmannen Hugo Hay.

Sverige lämnade tidigare under OS in en protest mot just Mills i försöken på 1500 meter. Anledningen? Britten tryckte sig fram på ett ”oschysst” sätt, enligt protesten.

Narve Gilje Nordås vann försöksheatet och är klar för final. I det andra heatet tog sig även hans landsman, Jakob Ingebrigtsen, vidare.

Finalen på 5000 meter går på lördag.