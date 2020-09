Suldan Hassan reder ut förvirringen efter 5000 meter i Ostrava

Han fick känningen ganska tidigt under loppet men kämpade på och ville absolut inte bryta men tvingades till slut ge upp. Han klev av betydligt tidigare än vad tv-tittarna fick uppfattning om.

– Jag bröt med med två och ett halvt varv kvar (1000 meter) och det finns inte på kartan att jag ska bryta ett lopp. Jag fick en känning från ett parti under vaden, den långa muskeln under hälsenan, från absolut ingenstans med åtta varv kvar (3200 meter) och det blev värre och värre för varje varv, säger Hassan som försökte med olika knep att under själva loppet få bukt på problemet, sänka farten, sätta i foten annorlunda och försöka avlasta men inget hjälpte för Hassan som alltså fick kliva av efter 4000 meter.

Hoppades att det skulle släppa

– Jag trodde att det skulle kunna släppa, säger Hassan som var väl medveten om Gärderuds rekordtid på 13.17,59, vilket sporrade honom, ett rekord han verkligen ville ha efter 13.18,01 hemma i Göteborg förra helgen.

– Jag låg på svensk rekordfart och fortsatte så länge som det gick. Jag ville verkligen fortsätta men min kropp sade ifrån. Det gick inte att fortsätta, säger Hassan som drog åt löpare som senare sprang i mål på just 13.17.

– Jag försökte få en av killarna att växeldra men han ville inte upp så jag fick dra åt honom. Det är ju killar jag slagit tidigare.

Vill springa under 13 minuter

Hassan vill inte spekulera i vad han kunde ha nått för tid i går men det har inte så stor betydelse. Han har betydligt större målsättning än att gå under en tid på 13.17.

– Många pratar om Gärderuds rekord men det är inte det jag siktar på utan jag vill gå under 13 minuter. Jag vill inte bara tillhöra Europaeliten utan världseliten och springa med de stora pojkarna, säger Hassan som under säsongen var med i Monaco där Joshua Cheptegei satte världsrekord med 12.35,36. I går vann Jacob Kiplimo på utmärkta 12.48,63.

– Jag springer ju med killar som sprungit snabbare än Mo Farah som är min idol, funderar Hassan som är stel och hankar sig fram på hotellet i Ostrava innan hemfärden till Göteborg.

– Jag går som en hundraåring och haltar fram med hjälp av vänstra benet, så det är inte jättebra.

Säsongen över

Hur länge tror du att du blir borta?

– Ingen aning, men det känns inte som om det är allvarligt. Det kan vara fem dagar eller flera veckor. Än är det för tidigt att säga. Jag får göra en MR (magnetkameraundersökning) först för att få besked, säger han.

I och med gårdagens skada är bansäsongen över för Ullevilöparen.

– Jag skulle sprungit 1 500 meter i Kroatien 15 september men det har vi ställt in och säsongen är över. Nu siktar jag på mästerskapen 2021 med OS som största mål. Jag kommer säkert att tävla en del under vintern, annars är det mest träning som gäller, avslutar Hassan.

