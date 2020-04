Svar efter protestbrevet: ”Argument vi får förstå”

Det internationella friidrottsförbundet World Athletics kommer inte att korrigera något i sitt beslut att pausa OS-kvalet till 31 november. I sitt svar till Svenska friidrottsförbundet trycker man extra på tre argument som ligger till grund för beslutet – rättviseaspekten och möjligheten till dopningstester är två av dem.

– Mycket hänger på att man vill göra det så rättvist som möjligt utifrån ett globalt och internationellt perspektiv, säger Svenska friidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Olsson till SVT Sport.

– En annan viktig del är också att det verkar som att antidopningsarbetet runt om i världen är pausat just nu när det gäller out of competition-tester. Sjukvård och annat får lägga mer kraft på dne coronasituation som är.

World Atheltics hänvisar också mycket till kontakten de haft med de aktivas kommitté som betonar att många just nu inte kan träna.

”Argument vi för förstå”

– Att tävla på hög nivå redan i sommar utan att ha haft en god förberedelsetid har också sina risker ur ett skadeperspektiv. Att man vill stressa fram resultat för tidigt, säger Olsson.

Är du nöjd med svaret?

– Vi får förhålla oss till svaret och respektera att World Athletics ansvarar för en extremt global idrott. Vi skickade våras inspel och nu har vi fått svar, det får vi förhålla oss till.

Friidrottsförbundet skickade protestbrevet till World Athletics för drygt två veckor sedan och Olsson är glad över det snabba svaret.

– Jag tycker att World Athletivs har hanterat det bra. Vi fick ett skyndsamt svar som var seriöst och med argument som vi får förstå i det här läget.

Kommer ni gå vidare ytterligare och svara World Atheltics?

– Vi har bara svarat att vi mottagit svaret men inte bestämt oss för om vi ska svara ytterligare. Personligen tycker jag att vi fått fram våra synpunkter så nu får vi gilla läget.