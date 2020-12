Tilde Johansson om sitt tunga 2020: ”Kanske positivt att OS blev uppskjutet

I juli 2019 slog den då 18-åriga längdhopparen Tilde Johansson till med ett hopp på 6,73 i Karlstad, en centimeter längre än Erica Johanssons gamla svenska juniorrekord från 1992.

Därefter fortsatte Falkenbergshopparen att stå för långa hopp och blev uttagen till VM i Doha. Där var hon endast fem centimeter från att kvala in till finalen.

Det mesta pekade uppåt för Tilde Johansson, men 2020 har det varit desto tystare om den idag 19-åriga talangen som i år har hoppat 6,53 som längst.

– Det har varit lite tuffare, berättar Johansson för SVT Sport.

– Både inomhussäsongen och i somras har jag inte lyckats få den formen jag hade 2019. Så det är klart att det har varit lite tuffare mentalt, när man verkligen slår igenom och har förväntningar på sig och så lyckas man inte göra det man verkligen vet att man kan.

– Men det har varit ett speciellt år och inte det viktigaste året, så om det är någon gång det ska gå lite tungt så passade det bra i år.

Blev det lite så, med coronaviruset och ett uppskjutet OS, att det blev lite av ett mellanår?

– Ja, det blev det. Det har inte blivit den här toppningen som man annars försöker få till de viktigaste tävlingarna. Så det har blivit lite mer mellanmjölk av allt.

Förvånad över genombrottet

Tilde Johansson blev nästan känd över en natt när hon först tangerade Erica Johanssons juniorrekord, och sedan kort därefter tog över rekordet.

– Det var häftigt, framför allt när jag inte själv förväntade det. Det var helt oväntat. Det var lite så att man inte kunde ta in det direkt, men efteråt så fattar man ju hur långt jag hoppade. Det förstod jag inte riktigt då.

Hur var det att gå in till den här säsongen med tanke på genombrottet i fjol?

– Man hade lite mer förväntningar på sig utifrån, och även på sig själv. För det var inte så att jag bara gjorde en bra tävling utan det var tre, fyra stycken på 6,70-nivå. Men jag kom inte riktigt upp till den nivån i somras så det är klart man funderar på vad man gjort för fel.

Tränat tuffare efter OS-beskedet

Med tanke på att OS i Tokyo sköts upp till 2021 ändrades upplägget för 2020 för Tilde Johansson.

– Vi har lagt om träningen lite och kört lite tuffare än vad tanken var. Sen har inte rankingpoäng spelat någon roll så det gjorde att jag avslutade säsongen lite tidigare än vad jag annars hade gjort.

Hur var det att få beskedet att OS skjuts upp?

– Så klart jättetråkigt. Det var ju mitt stora mål i somras men samtidigt började inte säsongen bra och vintern gick inte heller som jag velat, så det kanske bara var positivt för mig att det blev uppskjutet, så jag får ett till år med träning som bara kan gynna mig tror jag.

OS är det stora målet för dig just nu?

– Ja, det är det. Jag har inte kvalat in än så jag är absolut inte säker på att jag får åka, men jag ska göra allt för att komma dit och ge det chansen.

Kvalgränsen för att kvala in till längdhoppet i OS är 6,85. Därför blir inomhussäsongen 2021 extra viktig för Tilde Johansson i hennes jakt på en OS-plats.

– Jag kommer försöka tävla så mycket som möjligt. Det gäller att få rankingpoäng för min del om jag inte klarar kvalgränsen. Jag ligger precis under där så det gäller att komma in på bra tävlingar och hoppa långt på just de som ger mycket poäng. Jag längtar verkligen efter att träna.

