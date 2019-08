Truppen till lag-EM klar

Kvinnor:

100 m, Claudia Payton (Ullevi FK)

200 m, Lisa Lilja (Ullevi FK)

400 m, Moa Hjelmer (Spårvägens FK)

800 m, Lovisa Lindh (Ullevi FK)

1500 m, Hanna Hermansson (Turebergs FK)

3000 m, Yolanda Ngarambe (Turebergs FK)

5000 m, Sara Christiansson (Sävedalens AIK)

3000 m hinder, Linn Söderholm (Sävedalens AIK)

100 m hinder, Malin Skogström (Hässelby SK)

400 m hinder, Hanna Palmqvist (Mölndals AIK)

Höjd, Erika Kinsey (Trångsvikens IF)

Stav, Angelica Bengtsson (Hässelby SK)

Längd, Erika Kinsey (Trångsvikens IF)

Tresteg, Emelie Nyman Wänseth (Östersunds GIF)

Kula, Fanny Roos (Athletics 24seven SK)

Diskus, Vanessa Kamga (Upsala IF)

Slägga, Ida Storm (Malmö AI)

Spjut, tas ut efter helgen

4x100 m, Claudia Payton (Ullevi FK), Lisa Lilja (Ullevi FK), Daniella Busk (Malmö AI), Linnea Killander (Malmö AI)

4x400 m, Moa Hjelmer (Spårvägens FK), Hanna Palmqvist (Mölndals AIK), Linnea Killander (Malmö AI), Marie Kimumba (SBCC Athletics)

Män:

100 m, Henrik Larsson (IF Göta Karlstad)

200 m, Kasper Kadestål (Malmö AI)

400 m, Carl Bengtström (Örgryte IS)

800 m, Andreas Kramer (Sävedalens AIK)

1500 m, Andreas Almgren (Turebergs FK)

3000 m, Kalle Berglund (Spårvägens FK)

5000 m, Suldan Hassan (Ullevi FK)

3000 m hinder, Napoleon Solomon (Turebergs FK)

110 m hinder, Jonathan Holm (Strands IF)

400 m hinder, Hampus Widlund (IFK Växjö)

Höjd, Simon Wiklund (IK Wilske)

Stav, Melker Svärd Jacobsson (Örgryte IS)

Längd, Andreas Carlsson (IK Ymer)

Tresteg, Jesper Hellström (Hässelby SK)

Kula, Wictor Petersson (Malmö AI)

Diskus, Daniel Ståhl (Spårvägens FK)

Slägga, Mattias Lindberg (Skellefteå AIK)

Spjut, Kim Amb (Bålsta IK)

4x100 m, Henrik Larsson, (IF Göta Karlstad), Kasper Kadestål (Malmö AI), Emmanuel Dawlson (Hammarby IF), Marcus Tornée (IFK Helsingborg)

4x400 m, Erik Martinsson (Gefle IF), Anton Sigurdsson (Malmö AI), Nick Ekelund-Arenander (Malmö AI), Carl Bengtström (Örgryte IS)

Källa: Friidrottsförbundet