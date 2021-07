Världens fjärde bästa tid på 400 meter häck

Bol pressades hårt på upploppet av amerikanskan Shamier Little som skildes åt via målfotot. Little hade 52,39. Även trean i i loppet, ukrainskan Anna Ryzhykova, gick under 53 sekunder med 52,96 vilket var nytt nationsrekord.

Bol tittade häpet på klockan efter sänkningen av personrekordet med nästan en sekund.

– Det är helt makalöst om det där stämmer men det gör det ju. Oj, oj vilket OS vi kommer att få i den här grenen.Det är kul att en löpare från Europa utmanar och att det inte bara är amerikanskor, säger SVT Sports expert Kajsa Bergqvist.

I söndags morse satte Sydney McLaughlin världrekord med 51,90 i USA:s OS-kval.