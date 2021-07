Warholms samtal med förre rekordhållaren: ”Du är skyldig mig ett sexpack”

Kevin Young sprang på 46,78 sekunder då han tog OS-guld i Barcelona 1992. Nu är Karsten Warholm snabbast genom tiderna då han sprang 46,70 framför en jublande hemmapublik i Oslo.

Efter loppet pratade de två giganterna med varandra.

– Det var du som la ribban så högt. Du var före din tid och du var den som satte nivån, sade Warholm till Young som svarade med ett krav på ett sexpack öl.

– Jag ser fram emot det. Du är en legend, fortsatte Warholm.

Young hyllade norrmannen som tog rekordet av honom.

– Du är ju GOAT (Greatest Of All Time). Du är den enda med tre tider under 47 sekunder. Den enda på planeten som har gjort det.

Se Warholms rekordlopp här: