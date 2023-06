Totalt räcker det, just nu, dock bara till en delad 18:e-plats för 36-åringen. Sammanlagt har hon slagit 213 slag vilket är par efter tre ronder. Hon har sju slag fram till täten.

– Jag sov inte många timmar i natt men kände att jag var mer i zonen. Idag trillade några bollar in och jag fick momentum och lite revansch från de första två dagarna, säger Nordqvist till PGA of America från New Jersey där progonsen talat om regn men det föll inte en droppe.

Nattsvart avslutning för Grant

Linn Grant såg ut att ligga som bästa svenska i leaderboarden inför söndagen men avslutade sin runda med en dubbelbogey och en bogey och ligger nu ett över par totalt vilket räcker till en delad 26:e-plats.

Madelene Sagström ligger just nu på delad 40:e-plats, tre slag över par. Sagström gick tredje ronden på ett slag över par.

Leona Maguire behåller sin ledning efter att ha gjort birdie på det sista hålet och gått runt på 69 slag – den enda i fältet med alla sina tre rundor under 70 slag. Hon jagar sin första majorseger.

