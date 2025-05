Se Dean Burmesters och Marc Leishmans hole in one i spelaren ovan.

Sydafrikanens slag rullade i direkt på det femte hålet på LIV-touren i Sydkorea. Han gick den första rundan på fyra slag under par, och ligger delad femma. Även Marc Leishman, Australien, lyckades sätta en hole in one på förstarundan – hål fem, 157 meter.

Tyson Gooch och Bryson DeChambeau ligger i delad ledning på -7. Henrik Stenson öppnade med -3 och ligger nia.