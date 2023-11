Sebastian Söderberg jagar täten i Nedbank Golf Challenge på Europatouren.

Men lördagens runda blev minst sagt stökig för Söderberg. Han varvade bogeys (+1) och birdies (-1) friskt under rundan.

På det nionde hålet utspelade sig speciella scener när Söderberg hade osannolikt tur med studsen – men sen gick allt fel ändå.

– Det här är väldigt märkligt, säger kommentatorn om hålet som slutade med en dubbelbogey för svensken.

Söderberg avslutade rundan på två under par. Svensken ligger totalt åtta under par på en sjundeplats fem slag bakom ledaren Max Homa. Alexander Björk är sex under par och Vincent Norrman fem under.

