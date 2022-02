Den karismatiska golfveteranen Miguel Ángel Jiménez – som spelat Ryder Cup fyra gånger och har 21 segrar på Europatouren – är bland annat känd för sin förmåga att göra hole-in-one.

Spanjoren har gjort hela tio stycken på Europatouren, vilket är flest någonsin.

Under helgens tävling på Champions Tour visade 58-åringen att klassen sitter i. Jiménez startade tävlingen med en hole-in-one under första rundan – och slog under söndagen till med ännu en.

– Två gånger på en vecka! Det var vackra slag, säger Jiménez efter tävlingen Cologuard Classic som han vann.

Totalt har han nu hole-in-one 13 gånger under karriären.

Svenske Robert Karlsson kom på delad sjätteplats i tävlingen.