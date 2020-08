Stark majorstart av reserven Norén

Alex Norén halkade inte in i tävlingen på ett bananskal, men väl på Vaughn Taylors skadade revben. Amerikanen höll inte för spel, vilket i sista minuten gav reserven Norén en plats i det 156 man starka startfältet på publikfria TPC Harding Park.

Norén, som de senaste veckorna har visat gryende form med en tredjeplats och en niondeplats på PGA-touren, imponerade under sin tidiga morgonrunda på den amerikanska västkusten. När stockholmaren satte ett kort inspel för eagle på hål 7 var han redan fyra slag under par – och för en kort stund i delad ledning.

Efter bogeys på hål 8 och 9 försvann Norén från den absoluta täten, men efter 67 slag – tre under par – är han bara två slag efter tidiga ledaren Jason Day, Australien.

Ett slag bakom Alex Norén finns Tiger Woods. Efter att bara ha spelat en tävling efter coronauppehållet rivstartade Woods med två birdies på de fyra första hålen. Den 15-faldige majorvinnaren tappade sedan fart, bara för att komma tillbaka med ytterligare tre birdies. Efter en bogey på nästa sista hålet fick Woods signera ett scorekort med 68 slag.

Henrik Stensons inledningsrunda bjöd på lika delar sött och salt. En bogey på första hålet var ingen rolig start, men Stenson spelade upp sig med tre birdies innan han tappade två slag på sluthålen och avslutade dagen på par – 70 slag. Tävlingens tredje svensk, Marcus Kinhult, spelar sin första runda först på eftermiddagen lokal tid.

PGA-mästerskapet är den första av tre uppskjutna herrmajors som spelas i år. British Open har ställts in, medan US Open ska avgöras i september och US Masters i november.

Den första rundan pågår. Följ den här.