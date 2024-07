Charlie Lindh gick in i särspel mot de två LIV-spelarna Anirban Lahiri och Abraham Ancer om de två sista platserna till The Open. Efter ett drömslag in i motvinden på det första särspelshålet kunde han säkra en av dem och nu förbereder 26-åringen sig för sin första major.

– Jag spelade kvalet förra året och kände att jag var väldigt nära. Efter så visste jag att någon dag kommer jag få spela en riktigt stor tävling och det blev redan i år så jag är glad att vara här, säger Lindh till SVT Sport.

Hur är det att vara här?

– Coolt att se alla som man har sett på tv, att se dem i verkligheten, se hur de faktiskt slår bollen. Men jag ska göra mitt och inte bry mig om de andra.

The Open spelas på klassiska Royal Troon där Henrik Stenson vann för åtta år sedan. Tävlingen inleds den 18 juli och det är sex svenskar som får spela: Ludvig Åberg, Henrik Stenson, Sebastian Söderberg, Alexander Björk, Vincent Norrman och Charlie Lindh.