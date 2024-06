Det var första gången som Sepp Straka lyckades göra hole in one på PGA-touren; det var också den första hole in one som gjorts under årets upplaga av tävlingen.

Och kanske var det lite positiv karma som drabbade 31-åringen. På det tredje hålet lyckades han träffa flaggan med ett inspel, oturligt nog för österrikaren, studsade bollen på flaggan och ut – Resultatet? En trippelbogey.

Svensk först att lyckas

Straka landade till sist på 72 slag och ligger på två över par efter två spelade rundor.

Det var den 52:a gången i US Opens 124-åriga historia som någon lyckades göra hole in one.

De tre andra som lyckats med bedriften att göra hole in one på det nionde hålet är Peter Jacobsen (2005) och Zach Johnson (2014).

Se flaggträffen som resulterade i en trippelbogey i spelaren nedan.