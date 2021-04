Här slår hon till med en hole in one

Sydkoreanskan Amy Yang visade prov sin skicklighet, och kanske lite tur, när hon sänkte en hole in one under damernas LPGA-tourtävling på Hawaii.

HIO:n gjorde att Yang gick fem under par, totalt sju under par för tävlingen, och därmed ligger hon på en delad 20:e plats.