Henrik Stenson med i toppen i US Open. Foto: Bildbyrån

Henrik Stenson med i toppen i US Open

Henrik Stenson ligger tre under par efter två rundor av US Open på klassiska Pebble Beach. Det innebär att han just nu är fyra slag efter ledande Justin Rose på en delad elfte plats.

En bogey på det sista förstörde lite av en annars stabil dag.

Men det var nära att bli bättre för den svenska stjärnan. På den 18:e hålet slog Stenson ett för kort inspel och bollen rullade ner i en bunker vilket sedan innebar en bogey. Marcus Kinhult spelar just nu inte vidare i och med att han är två över par, men rundan är ännu inte färdigspelad. Under fredagen gick han ett under par. En som åtminstone inte spelar vidare är Alex Norén som sammanlagt ligger fem över par. Den andra rundan pågår