Norrmannen slog ut på det 200 meter långa hålet och bollen rullade sakta, sakta mot koppen och gick i med ett nödrop. Hovland gjorde några avvaktade high fives innan han lyfte upp medspelaren Kevin Streelman och lyfte upp honom i luften samtidigt som de skrattade på klassiska TPC Sawgrass. Det var det åttonde hole in one som gjorts på just det hålet. Det var 24-årige Hovlands andra hole in one i karriären.

Tävlingen försenad på grund av regnoväder

Regnoväder har försenat tävlingen som skulle spelats klart under söndagen. Trots fullträffen är Hovland bara delad 21:a inför den sista rundan. Han är fem slag efter den okände indiern Anirban Lahiri som leder. Tävlingen ska spelas klart under kvällen.

Alex Norén är bäste svensk som delad 43:a. Henrik Norlander klarade inte cutten och Henrik Stenson hoppade av tävlingen med ett hål kvar på andra rundan under lördagen. Tävlingen hade då brutits på grund av mörker och Stenson hade ingen möjlighet att få spela kvar över de två avslutande rundorna.