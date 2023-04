På RBC Heritage växlade Patrick Cantlay upp under fredagen. På det sjunde hålet slog han in en hole in one. Men världsfyran tappade slag till följd av en rejäl felträff på det 14:e hålet på samma runda.

Amerikanen klättrade ändå rejält under fredagen och ligger delad femma på åtta under par efter två rundor.

Se Cantlays hole in one och pinsamma miss i spelaren ovan.