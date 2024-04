Efter den första av tre ronder var 23-åriga Lindblad med högt upp på ledartavlan, men efter en mindre bra andrarunda hade svensken halkat ned något.

Under den tredje och avslutande ronden gick 23-åringen starkt (tre under par), och avslutade tävlingen på totalt fyra under par.

Vann gjorde engelskan Lottie Woad på åtta under par.