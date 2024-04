Se situationen i klippet i toppen av artikeln.

Ludvig Åberg vässar just nu formen inför The Masters nästa vecka. Efter en tyngre fredag har svensken visat på fin golf under lördagen på Valero Texas Open.

På det sjuttonde hålet stod Åberg för en uppseendeväckande aktion. På det 273 meter långa par fyra-hålet prickade svensken green på ett slag – och slog sönder sin driverklubba i samma veva.

– Wow, det där ser man inte ofta, säger kommentatorerna och brister ut i skratt.

Åberg gjorde birdie på hålet efter att ha sett sin eagle-putt gå strax bredvid kopp.

Akshay Bhatia leder tävlingen på elva under par – Åberg ligger på fyra under par just nu.

Tävlingen pågår och sänds i Discovery+.