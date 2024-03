Svenska golfstjärnan Ludvig Åberg har spelat klart i Players 2024, hans första start i tävlingen i karriären.

Efter fint spel under söndagen gick han fem slag under par och klättrade i skrivande stund upp till en delad sjundeplats i tävlingen. Åbergs slutscore blev 14 under par.

Även Alex Norén har spelat färdigt och landade till slut på nio under par efter fyra rundor. Det räcker till en delad 19:e-plats för tillfället.

I toppen slåss amerikanerna Xander Schauffele, Scottie Scheffler, Brian Harman och Wyndham Clark just nu om segern med hål kvar att spela.

Nästa stora tävlingen för Åberg är majorn Masters som avgörs 11-14 april och sänds i SVT.

Tävlingen pågår – texten uppdateras.