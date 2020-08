Kinesiskt i topp i PGA-mästerskapet

Alex Norén är fortsatt bra med i PGA-mästerskapet i San Francisco.

Under den andra rundan gick svensken runt på ett slag under par och har sammanlagt minus fyra. En bogey på det tolfte hålet såg ut att kunna förstöra det fina resultatet, men svensken räddade dagen med två raka birdies på hål 14 och 15. Han är därmed delad elva, fyra slag från täten.

Där, längst fram, ligger Li Haotong, som kan bli den förste kinesiske herrgolfaren som vinner en major. Han gick tidigt under fredagen upp i ledning i PGA-mästerskapet, och den behöll han dagen ut.

25-åringen har gått på 67 respektive 65 slag och är åtta under par efter halva tävlingen i San Francisco. Han leder därmed med två slag före sex spelare.

– Jag trodde inte alls att jag skulle kunna spela så här den här veckan, jag hade inget självförtroende alls när jag kom hit, säger han efter sina runda – där han med utslagen bara träffade fyra av 14 fairways.

– Nu har jag inte riktigt några förväntningar. Jag har bara varit hemma de senaste månaderna och vill bara gå ut på banan och ha kul. Det är mycket kvar, jag vill bara göra mitt bästa, så får vi se vad som händer.

Tufft för Tiger

Australiern Jason Day, som ledde efter första dagen, gick runt på ett slag under par och tillhör med det resultatet gruppen som är två slag bakom Li Haotong. Efter sin runda konstaterade han att de redan snabba greenerna har blivit ännu snabbare och att starka vindbyar gjorde banan än mer svårspelad.

-Jag gillar svåra banor och bad om en svår bana, men när jag väl var där ute så … Det var tufft, säger Day.

Tufft var det även för Tiger Woods, som trots stora problem på greenerna med ett slags marginal får spela vidare i tävlingen under helgen.

Norén ensam svensk

Stockholmaren Norén, som halkade in i tävlingen som reserv, blir ensam svensk under helgens avgörande. Henrik Stenson fick nämligen inte spelet att stämma under fredagen.

Precis som under sina första 18 hål bjöd Stenson på blandad kompott, tyvärr mest av det bittra slaget. Totalt blev det sex bogeys och fyra birdies och två slag över par, vilket också blir hans slutnotering i tävlingen – ett slag från att klara den så kallade cutten.

Ännu tyngre gick det för den tredje svensken i startfältet, Marcus Kinhult. Han inledde dagen fyra över par och efter ytterligare 18 hål slutar han på elva slag över banans idealresultat.

SE OCKSÅ: Svensk hole-in-one på LPGA-touren