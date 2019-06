Kinhult: Fjärilarna kickar i gång

Född: 24 juli 1996 i Fiskebäckskil (22 år).

Klubb: Skaftö Golfklubb.

Längd: 182 cm.

Vikt: 70 kg.

Främsta meriter: Etta i British Masters 2019, trea i Qatar Masters 2018, fyra i Portugal Masters 2018, femma i Open de France 2018. Samtliga på Europatouren. 61:a i British Open 2018.

Blev proffs: 2015.

Aktuell: Spelar karriärens första US Open med start på torsdagen.

Fakta: US Open 2019

Var: Pebble Beach, Kalifornien, USA.

När: 13-16 juni.

Tv: Viasat Golf och Viaplay.

Svenskarnas utslagstider (svensk tid): Torsdag: Marcus Kinhult 21.41, Alex Norén 22.03, Henrik Stenson 23.25. Fredag: Marcus Kinhult 15.56, Alex Norén 16.18, Henrik Stenson 16.40.

Tre spelare att hålla koll på:

+ Brooks Koepka, USA. Världsettan som vann PGA-mästerskapen nyligen. Vann också US Open både 2017 och 2018.

+ Tiger Woods, USA. Den pånyttfödde legendaren vann US Open på just Pebble Beach 2000 med hela 15 slags marginal.

+ Rory McIlroy, Nordirland. US Open-vinnaren från 2011 visade prov på fantastisk golf när han vann PGA-tävlingen i kanadensiska Hamilton förra veckan. Avslutade tävlingen med att gå runt på 61 slag – tangerat personligt rekord.